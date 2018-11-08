Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ

В госдепартаменте заявили, что США внимательно изучат последствия новых санкций против России по делу Скрипалей для своей национальной безопасности. Представитель ведомства Роберт Палладино отметил, что американская сторона серьезно относится к введению эмбарго.

Соединенные Штаты намерены ввести второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей, но после консультаций госдепартамента с конгрессом. Оперативно это сделать не получится.

"Что касается того, какие конкретно меры мы рассматриваем и какие именно санкции будут введены, я не могу заранее это предвидеть", - отметил Палладино.

Ранее госдеп объявил о планах усилить санкции против России. Это стало известно после того, как Белый дом пришел к выводу, что Москва, якобы, не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химическом и биологическом оружии. Следующие шаги должны быть предприняты спустя 90 дней после "первоначального решения от шестого августа 2018 года".

Вторая часть ограничений предполагает полный запрет импорта США товаров из РФ и экспорта в России кроме продовольствия, снижение уровня двусторонних дипломатических отношений вплоть до их полной остановки и блокирование кредитов по линии международных финансовых организаций.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает хамством обоснование новых антироссийских санкций в конгрессе США, а сам подход - откровенным издевательством.

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что санкции США, а также бездоказательные обвинения британских властей в адрес России, могут рассматриваться как грубое давление на расследование инцидента в Сослсбери.