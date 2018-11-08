Новости

Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве 03:00
Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ 02:20
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев 02:10
"Реал" разгромил "Викторию" и сравнялся по очкам с "Ромой" 01:21
Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России 00:36
Роналду забил "МЮ" свой первый гол в Лиге чемпионов за "Ювентус" 00:33
Гончаренко: Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы 00:19
СБ ООН по запросу РФ обсудит санкции против КНДР 00:16
После гибели девушки под колесами поезда начали доследственную проверку 07.11.2018
Труп россиянки обнаружен на Кипре 07.11.2018
Реструктуризацию ипотеки могут оставить лишь заемщикам с единственным жильем 07.11.2018
Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве 07.11.2018
Дональд Трамп сменил генпрокурора США 07.11.2018
Во Франции обрушился жилой дом 07.11.2018
В ОБСЕ не нашли следов иностранного вмешательства на выборах в США 07.11.2018
Ректора Московской духовной академии не пропустили на Украину 07.11.2018
Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20 07.11.2018
Трамп рассказал о грядущих кадровых переменах в его администрации 07.11.2018
Во Франции объявили имя лауреата Гонкуровской премии 07.11.2018
Китайский сверхманевренный истребитель сняли на видео 07.11.2018
На берегу Черного моря нашли древний "металлургический завод" 07.11.2018
СК начал проверку после гибели женщины под колесами "Сапсана" 07.11.2018
Трамп назвал фальшивкой расследования о "российском следе" 07.11.2018
Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Канаде 07.11.2018
В Китае мужчина очнулся после 12-летней комы 07.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 02:20
Рубрика: В мире

Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ

В госдепартаменте заявили, что США внимательно изучат последствия новых санкций против России по делу Скрипалей для своей национальной безопасности. Представитель ведомства Роберт Палладино отметил, что американская сторона серьезно относится к введению эмбарго.

Соединенные Штаты намерены ввести второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей, но после консультаций госдепартамента с конгрессом. Оперативно это сделать не получится.

"Что касается того, какие конкретно меры мы рассматриваем и какие именно санкции будут введены, я не могу заранее это предвидеть", - отметил Палладино.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Европарламент рассмотрит вопрос о снятии санкций с России

Ранее госдеп объявил о планах усилить санкции против России. Это стало известно после того, как Белый дом пришел к выводу, что Москва, якобы, не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химическом и биологическом оружии. Следующие шаги должны быть предприняты спустя 90 дней после "первоначального решения от шестого августа 2018 года".

Вторая часть ограничений предполагает полный запрет импорта США товаров из РФ и экспорта в России кроме продовольствия, снижение уровня двусторонних дипломатических отношений вплоть до их полной остановки и блокирование кредитов по линии международных финансовых организаций.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает хамством обоснование новых антироссийских санкций в конгрессе США, а сам подход - откровенным издевательством.

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что санкции США, а также бездоказательные обвинения британских властей в адрес России, могут рассматриваться как грубое давление на расследование инцидента в Сослсбери.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Санкции и антисанкции Отравление Сергея Скрипаля Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой