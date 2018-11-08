Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия должны будут в складывающихся условиях падения цен на нефть сократить ее добычу до 1 миллиона баррелей в сутки. Такое мнение высказал представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур в своем интервью агентству Bloomberg. "Минимум, до которого они должны сократить - 1 миллион баррелей в день", - подчеркнул Каземпур.

По его мнению, цены на нефть снизились примерно на 15 долларов США за баррель из-за решения двух стран увеличить добычу. В результате падение цен ударило, прежде всего, по тем участникам соглашения, которые не смогли увеличить поставки.

Иран с 5 ноября не может свободно поставлять нефть на мировой рынок из-за вступивших в силу новых санкций США, затронувших также более 700 банков, компаний и физических лиц. Некоторым странам, в частности, Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Турции, Соединенные Штаты выдали временные разрешения на закупки нефти у Ирана.

Россия принимает участие в сокращении добычи ОПЕК+ с начала действия сделки - с января 2017 года. Но с июля этого года происходит увеличение добычи нефти, чтобы не допустить дефицита на рынке в результате падения производства в Иране и Венесуэле.

В то же время рассматривается вариант возвращения к сокращению добычи нефти в 2019 году, если на рынке окажется избыточная нефть из США.