Лавров: Страны ОДКБ выступают за сохранение договора о РСМД

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, этот вопрос поднимался на встрече руководителей МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны, по словам Лаврова, придерживаются общей позиции и выступают за сохранение ДРСМД.
"Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить", - заявил Сергей Лавров, которого цитирует агентство РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 20 октября объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Кремль критически отреагировал на американскую инициативу. По мнению президента РФ Владимира Путина, выход американской стороны из Договора может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право принять зеркальные меры, если ракеты будут поставляться в Европу.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение вопроса ДРСМД без обсуждения на высшем российско-американском уровне "обречено на пробуксовку". С учетом этого предстоящие контакты первых лиц России и США будут иметь важное значение для мировой стабильности.
Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут коротко пообщаться в Париже 11 ноября. Политики приедут во Францию для участия в торжествах в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны. Полномасштабные переговоры президентов состоятся позже, на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. Последнее мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.