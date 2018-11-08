Лавров: Страны ОДКБ выступают за сохранение договора о РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной стабильности, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, этот вопрос поднимался на встрече руководителей МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны, по словам Лаврова, придерживаются общей позиции и выступают за сохранение ДРСМД.

"Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить", - заявил Сергей Лавров, которого цитирует агентство РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 20 октября объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Кремль критически отреагировал на американскую инициативу. По мнению президента РФ Владимира Путина, выход американской стороны из Договора может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право принять зеркальные меры, если ракеты будут поставляться в Европу.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение вопроса ДРСМД без обсуждения на высшем российско-американском уровне "обречено на пробуксовку". С учетом этого предстоящие контакты первых лиц России и США будут иметь важное значение для мировой стабильности.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут коротко пообщаться в Париже 11 ноября. Политики приедут во Францию для участия в торжествах в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны. Полномасштабные переговоры президентов состоятся позже, на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. Последнее мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.