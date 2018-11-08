Власть
08.11.2018 17:48
Текст: Александр Ленин

Лавров: Страны ОДКБ выступают за сохранение договора о РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной стабильности, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, этот вопрос поднимался на встрече руководителей МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны, по словам Лаврова, придерживаются общей позиции и выступают за сохранение ДРСМД.

"Обсуждали подробно. У нас общая позиция, которая заключается в том, что договор является одним из важнейших инструментов по поддержанию международной безопасности и стабильности и что его важно сохранить", - заявил Сергей Лавров, которого цитирует агентство РИА Новости.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Макрон: Выход США из ДРСМД угрожает безопасности Европы

Президент США Дональд Трамп 20 октября объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Кремль критически отреагировал на американскую инициативу. По мнению президента РФ Владимира Путина, выход американской стороны из Договора может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право принять зеркальные меры, если ракеты будут поставляться в Европу.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение вопроса ДРСМД без обсуждения на высшем российско-американском уровне "обречено на пробуксовку". С учетом этого предстоящие контакты первых лиц России и США будут иметь важное значение для мировой стабильности.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут коротко пообщаться в Париже 11 ноября. Политики приедут во Францию для участия в торжествах в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны. Полномасштабные переговоры президентов состоятся позже, на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. Последнее мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

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