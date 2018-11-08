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08.11.2018 17:12
Рубрика: Легковые авто

Названа самая инновационная автокомпания

Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Журнал TIME опубликовал список из 50 гениальных компаний 2018 года, являющихся лидерами развития в своей индустрии.

В него попали компании совершенно разной величины: и такие гиганты, как Apple, Amazon, Nike, Domino’s, Nintendo, Singapore Airlines, и малоизвестные стартапы. Оказалась в спиcке лучших и одна автомобильная марка - речь идет о шведской Volvo.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Эксперты оценили революционный подход автопроизводителя к вопросу владения машиной, которое постепенно уступает место вопросу пользования. Напомним, что Volvo активно продвигает сервис Care by Volvo.

Суть его в том, что за фиксированную ежемесячную плату абонент получает автомобиль с пакетом включенных услуг: страховка, программа помощи на дороге, полное обслуживание машины (заправка, чистка салона, мойка, техническое обслуживание). В России эта система пока не работает, но в ближайшее время ситуация может измениться - шведы работают над данным вопросом.

Кстати, российские дилеры Volvo в сентябре реализовали 904 автомобиля, что на 27,5% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Volvo составили 5218 машин - на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#Volvo