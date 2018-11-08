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08.11.2018 08:17
Рубрика: Легковые авто

Названы самые востребованные в России кроссоверы и внедорожники

Текст: Андрей Полухин
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Кроссовер Hyundai Creta сохранил титул самого популярного в России автомобиля сегмента SUV. Автомобиль в октябре разошелся тиражом в 5 856 экземпляров. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, это на 604 машины меньше, чем годом ранее. Но даже отрицательная динамика позволила корейской модели уверенно лидировать в рейтинге.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai представил роскошную Creta

Хуже, чем в прошлом году, продается и занимающий второе место Renault Duster - 3 877 единиц (минус 177 в сравнении с октябрем 2017-го). Однако даже сделавший "рывок" (плюс 647 продаж) Volkswagen Tiguan "француза" догнать не смог - 3 309 реализованных автомобилей.

Далее в топ-10 идут Lada 4x4 (3 221), Renault Kaptur (2 832), Chevrolet Niva (2 741), Hyundai Tucson (2 349), Mitsubishi Outlander (2 278), Skoda Kodiaq (2 233), Nissan Qashqai (2 228). Отметим, что в традиционный список 25 самых востребованных автомобилей месяца, который публикует АЕБ, на этот раз вошли 12 представителей сегмента - еще Kia Sportage и Nissan X-Trail.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу

Кстати, в топ-25 моделей, которые лучше остальных продаются с начала года, попало 13 кроссоверов и внедорожников - больше половины. Лидеры здесь те же: Hyundai Creta практически обеспечил первое место (55 539 проданных автомобилей), а Renault Duster - второе (35 520). А далее ситуация отличается: Lada 4x4 и Kia Sportage опережают Volkswagen Tiguan, а между Renault Kaptur и Chevrolet Niva расположился Toyota RAV4. Замыкают десятку Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.

Напомним, по итогам октября российский авторынок прибавил 8,2%. Лидером продаж среди производителей является АвтоВАЗ, среди моделей - Lada Vesta, установившая уникальное достижение.

#Lada #Hyundai #Renault