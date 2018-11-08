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08.11.2018 19:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью

Текст: Элина Труханова
Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ
Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию обстоятельств жесткой посадки вертолета Ми-8 в Жарковском районе Тверской области.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР
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Ведомство сообщает, что катастрофа произошла с  вертолетом Ми-8Т с регистрационным номером RA-25600, принадлежащим ООО АК "Баркол".

"По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа и один пассажир. Один человек погиб, два пострадали. Вертолет разрушен", - говорится в сообщении МАК.

Созданная МАК комиссия по расследованию авиационного происшествия уже приступила к работе.

Напомним, ранее следственные органы Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Кроме того, проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Тверская межрайонная транспортная прокуратура.

Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области для обследования магистрального газопровода. По информации ТАСС, незадолго до происшествия пилоты приняли решение о прекращении патрулирования трубопровода из-за сильного тумана. 

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Авиакатастрофы
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