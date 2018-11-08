Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве

Следственный комитет обнародовал кадры оперативной фотохроники, сделанной во время обыска в квартире 30-летнего жителя Подмосковья. У него в доме найдены вещи убитых Екатерины и Александра Смирновых.

На фото попал и сам подозреваемый, но его лицо в интересах следствия пока скрывают. Известно, что ему 30 лет. Мужчина родился в Москве, но в последнее время жил в Московской области. Ранее он был судим за тяжкие преступления. Одежда убитой женщины и ее сына найдены у него в квартире, это дает основание заподозрить рецидивиста в причастности к убийству.

Ранее "РГ" уже сообщала о задержании молодого рецидивиста. С ним уже работают следователи и оперативники. Им предстоит выяснить мотивы предполагаемого преступника.