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08.11.2018 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ обнародовало снимки, сделанные на месте жесткой посадки самолета Ан-2 под Архангельском 8 ноября.

На фото видно, что самолет сел практически на деревья и получил сильные повреждения. Решается вопрос о доставке пострадавшего Ан-2 в аэропорт Васьково.

Фото: Пресс-служба московской СУ на транспорте СК РФ
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Самолет вылетел из Архангельска в Мезень, но стал возвращаться из-за погодных условий и совершил вынужденную посадку в 50 километрах от областного центра.

Пострадали два человека – у пассажира сломано плечо, а спасатель, работавший на месте аварии, госпитализирован с инфарктом.

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