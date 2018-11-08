Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ обнародовало снимки, сделанные на месте жесткой посадки самолета Ан-2 под Архангельском 8 ноября.

На фото видно, что самолет сел практически на деревья и получил сильные повреждения. Решается вопрос о доставке пострадавшего Ан-2 в аэропорт Васьково.

Самолет вылетел из Архангельска в Мезень, но стал возвращаться из-за погодных условий и совершил вынужденную посадку в 50 километрах от областного центра.

Пострадали два человека – у пассажира сломано плечо, а спасатель, работавший на месте аварии, госпитализирован с инфарктом.