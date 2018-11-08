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08.11.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое пассажиров пострадавшего в Архангельске Ан-2 госпитализированы

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Бригады скорой помощи в аэропорту "Архангельск" осмотрели десятерых пассажиров самолета АН-2, эвакуированных на вертолете с места жесткой посадки в болотистой местности. Один мужчина с переломом плеча доставлен в областную клиническую больницу. Женщину с семимесячным ребенком направили на обследование в детскую больницу, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

Состояние здоровья остальных пассажиров не внушает опасений. Все они были пристегнуты, поэтому серьезных травм никто не получил, отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров. Среди них были в основном жители Мезенского района, поэтому сейчас решается вопрос с их временным размещением в Архангельске.

Фото: depositphotos.com
По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело

Супруга одного из пассажиров, ждавшая его в Долгощелье, сообщила "РГ", что муж связался с ней из Архангельска и сообщил, что его везут на обследование в больницу.

- Конечно, он был очень подавлен. Переживаю: у него эндопротез, да еще перелом был недавно, - поделилась женщина. - Но главное - жив!

Одиннадцатого пассажира Ан-2 - инвалида-колясочника - и двоих членов экипажа с места ЧП другим бортом доставили в аэропорт "Васьково", из которого вылетел пострадавший самолет.

ЧП с аварийной посадкой Ан-2 прокомментировал губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

- Из-за погодных условий самолет должен был развернуться и направиться обратно в аэропорт вылета. Но при подлете к "Васьково" он произвел вынужденную посадку. Экипаж в этой экстренной ситуации проявил высочайший профессионализм.

Источники в авиаслужбах полагают, что причиной ЧП могло стать обледенение, вызванное погодными условиями. Вероятно, высокая влажность и нулевая температура на высокой скорости привели к образованию опасного ледового покрытия на плоскостях Ан-2.

Самолет получил серьезные повреждения, у него оторвало хвост. Самолет 2-го Архангельского объединенного авиаотряда утром 8 ноября вылетел из "Васьково" в мезенское село Долгощелье и в 11.30 совершил вынужденную посадку в 50 километрах от аэропорта.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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