Прокуратура вызвала жену Цеповяза после его "пиров" в колонии

Прокуратура Амурской области вызвала для дачи показаний жену Вячеслава Цеповяза, одного из главарей банды "цапков", отбывающего срок в колонии №3 в Приамурье. Поводом для этого стала проверка следственных и контролирующих органов после публикации в интернете фотографий пиров Цеповяза в исправительном учреждении.

- Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе, - передает РИА Новости слова адвоката жены Цеповяза Эдуарда Чургулия. - Доверительница готова представить прокуратуре все необходимые сведения, в том числе номера платежных карт.

Супруга Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя также сообщила, что финансово поддерживала мужа в колонии, однако деликатесы ему не посылала.

Как уже ранее писала "РГ", в прокуратуре Амурской области провели проверку в колонии № 3, где отбывает срок Вячеслав Цеповяз. Там вскрылись огромные нарушения со стороны администрации исправительного учреждения, а для осужденного были созданы комфортные условия отбывания наказания: он получал деликатесы, устраивал пирушки, пользовался мобильным телефоном, регулярно переписывался с сыном, получал доступ в служебные помещения колонии, встречался с другими заключенными, с которыми по закону строго запрещено видеться. При этом Цеповяз по решению суда должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Нарушения закона в исправительном учреждении стали поводом для отправки материалов проверок в следственные органы. По ним в дальнейшем планируется возбудить уголовные дела против сотрудников колонии.

Сейчас Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

Он является одним из главарей банды "цапков". Был осужден в 2013 году и приговорен к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. В том числе ею совершено массовое убийство 4 ноября 2010 года, когда за одну ночь члены ОПГ убили в одном доме 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них было 14 лет, самой младшей - 9 месяцев). Цеповяз лично убийствами не занимался, но знал о преступлениях и участвовал в их планировании.