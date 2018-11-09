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09.11.2018 03:58
Рубрика: В мире

Белый дом сократит предоставление убежища нелегалам

Власти США планируют ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам. Документ, имеющий неограниченный срок действия, может быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Администрация Белого дома намерена ввести требование просителям подавать заявление в пункте пропуска через границу, передает РИА Новости. То есть нелегальные мигранты, перешедшие границу США из Мексики, не смогут подавать прошение о предоставлении убежища и получения статуса беженца.

В сообщении властей США говорится, что система предоставления убежищ перегружена слишком большим количеством необоснованных запросов. Представитель Белого дома отметил, что число тех, кто действительно нуждается в убежище значительно меньше общего числа обратившихся. Также в послании нелегалов назвали огромным бременем.

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов

Президент США также намерен изменить систему выдачи гражданства рожденным на территории страны. Он планирует подписать указ, согласно которому, дети неграждан или нелегальных мигрантов лишатся права на получение американского паспорта.

Дональд Трамп обещал проводить жесткую миграционную политику. Фирменным знаком его предвыборной кампании стало обещание построить стену на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Только в 2017 году американские пограничники задержали более 310 тысяч нелегалов из Мексики.

Колонна из нескольких тысяч мигрантов в настоящее время движется по направлению к США, чтобы попросить там убежище и попытаться начать новую жизнь.

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