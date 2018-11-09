Москва и Минск примут зеркальные меры при размещении дивизии США в Польше

Минск и Москва примут зеркальные решения в случае, если Польша все же решит разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию, считает глава постоянной комиссии верхней палаты парламента Беларуси по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

"Наши национальные интересы, в том числе интересы национальной безопасности в рамках Союзного государства (Беларуси и России - прим. ред.), - это святой долг, и мы должны их придерживаться. Думаю, реакция (в случае размещения в Польше базы США - ред.) будет адекватной. Все будет просчитано, взвешено, и будут приняты зеркальные решения", - заявил Рахманов РИА Новости.

Сенатор также обратил внимание, что состояние, которого Минск к настоящему времени достиг в отношениях с Западом, "гораздо лучше того, что было ранее". "Но это состояние не является устойчивым, потому что действия наших партнеров могут изменить ситуацию в худшую сторону. Если это (размещение базы - прим. ред.) произойдет, естественно, Беларусь будет рассматривать варианты адекватной реакции. А как иначе? По-другому нельзя", - добавил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску придется ответить на военные базы в Польше.

Напомним, Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию вне рамок НАТО. При этом Варшава готова взять на себя расходы по ее содержанию.