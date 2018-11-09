На Украине предложили запретить зиму из-за роста цен на газ

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник осудил инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен на газ для населения и предложил запретить зиму, чтобы вовсе избавить украинцев от хлопот. Он также отметил, что властям страны следует перестать вводить в заблуждение население о заморозке цен на газ.

"Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет", - пошутил Пинзеник в своем Facebook.

Депутат подчеркнул, что поставщики газа будут все равно продавать газ по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы не смогут на это повлиять.

Правительство Украины единогласно приняло решение о том, чтобы повысить с ноября текущего года цены на газ. Рост составил 23,5 процента. Новая цена - 8,5 тысячи гривен или чуть более 300 долларов за тысячу кубометров. Теперь Киев может рассчитывать на очередной кредит от Международного валютного фонда.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что повышение цен на газ для населения приведет к "социальному взрыву" на Украине. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала рост цен на газ геноцидом украинского народа и пообещала ликвидировать компанию "Нафтогаз" в случае победы в борьбе за президентское кресло.