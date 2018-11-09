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09.11.2018 03:51
Рубрика: В мире

Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата

Текст: Александр Ленин

В Сети появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad, который получил пробоину после столкновения с танкером и теперь лежит на боку рядом с берегом. Военное судно потерпело бедствие после участия в учениях НАТО "Единый трезубец" (Trident Juncture).

Фото: Пресс-служба Северного флота
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На борту корабля водоизмещением более 5 тысяч тонн находились 137 человек. Все они были оперативно эвакуированы спасателями.

Восемь моряков при этом получили травмы различной степени тяжести. Двое мужчин были госпитализированы, передает агентство Associated Press со ссылкой на командование ВМС Норвегии.

Экипаж танкера из 23 человек не пострадал. Опасность разлива находившейся на плавсредстве нефти, которую везли в Великобританию, удалось вовремя предотвратить.

Фрегат направлялся на военно-морскую базу, расположенную недалеко от города Берген. Примечательно, что на судне норвежских ВМС Helge Ingstad находились запасы авиатоплива, которые предназначались для заправки вертолетов. В результате аварии около 10 тысяч литров керосина оказались в открытом море.

В мире Европа Норвегия РГ-Видео
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