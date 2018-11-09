СК опроверг заявления об отказе дознавательницы из Уфы пройти полиграф

Управление СКР по Башкирии не подтвердило информацию об отказе от полиграфа 23-летней сотрудницы полиции, ставшей жертвой группового изнасилования своих коллег.

- В ходе следствия потерпевшей предложили пройти опрос с использованием полиграфа. Она согласилась на эту процедуру, - сообщил корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Ранее СМИ со ссылкой на защиту обвиняемых по этому делу сообщили об отказе девушки от данного вида допроса.

Напомним, уголовное дело о групповом изнасиловании тремя уже бывшими полицейскими завели в управлении СКР по Башкирии после того, как пострадавшая девушка написала заявление. Сейчас обвиняемые по делу содержатся в СИЗО.