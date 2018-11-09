Россиянин Рыболовлев в Монако не стал отвечать на вопросы следователей

Власти Монако в ходе допроса задали российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву около 600 вопросов. Однако миллиардер проигнорировал их, аргументировав это тем, что следствие незаконно проанализировало переписку в мобильном телефоне его адвоката Татьяны Бершеды.

В частности, в сообщениях есть данные о встречах Рыболовлева с экс-министром юстиции Монако Филиппом Нармино и о подарках российского миллиардера.

Рыболовлев практически сутки провел в отделении полиции Монако под стражей. Все это время он сохранял молчание, передает французская газета Nice-Matin.

Владельца футбольного клуба "Монако" задержали шестого ноября. Адвокаты подтвердили, что бизнесмену предъявлено обвинение. В настоящее время 51-летнему миллиардеру вменяют в вину "активное и пассивное участие" в коррупционных схемах и злоупотребление своим влиянием коммерческим способом при продаже произведений искусства. в Монте-Карло в его апартаментах "Прекрасная эпоха" прошли обыски.

Рыболовлев якобы задействовал личные связи с главой департамента юстиции Монако Филиппом Нармино для того, чтобы повлиять на ход процесса против швейцарского предпринимателя, коллекционера искусства, с которым россиянин судился. Год назад Нармино ушел в отставку.

Журнал Forbes оценивает состояние бывшего владельца контрольного пакета акций "Уралкалия" в 6,8 миллиарда долларов.