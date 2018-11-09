Новости

Россиянин Рыболовлев в Монако не стал отвечать на вопросы следователей 02:15
Грузовой поезд без машиниста проехал по Калгари 01:58
Водитель сбил ребенка и покинул место ДТП под Петербургом 01:36
Google изменит политику после митингов против домогательств 01:35
"Комитет защиты журналистов" вступился за корреспондента CNN 00:48
Норвежский фрегат попал под танкер из-за стелс-технологий 00:43
В Совете Европы заявили об угрозе Ruxit 00:25
Савченко будет ездить на встречи с избирателями в автозаке 08.11.2018
США ввели новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму 08.11.2018
Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла 08.11.2018
Стал известен новый глава Фонда кино 08.11.2018
Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз 08.11.2018
Стали известны все участницы 1/8 финала женского ЧМ по шахматам 08.11.2018
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео 08.11.2018
Косачев: РФ ответит на санкции США в политике зеркально 08.11.2018
Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63% 08.11.2018
Названы самые вдохновляющие фильмы для путешествий 08.11.2018
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 08.11.2018
Бастрыкин временно отстранил главного следователя Приморского края 08.11.2018
В Бухаресте прошел Конгресс Международной федерации самбо 08.11.2018
МАК расследует жесткую посадку самолета Ан-2 под Архангельском 08.11.2018
Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября 08.11.2018
Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 08.11.2018
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 08.11.2018
Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге 08.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
09.11.2018 02:15
Рубрика: В мире

Россиянин Рыболовлев в Монако не стал отвечать на вопросы следователей

Власти Монако в ходе допроса задали российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву около 600 вопросов. Однако миллиардер проигнорировал их, аргументировав это тем, что следствие незаконно проанализировало переписку в мобильном телефоне его адвоката Татьяны Бершеды.

В частности, в сообщениях есть данные о встречах Рыболовлева с экс-министром юстиции Монако Филиппом Нармино и о подарках российского миллиардера.

Рыболовлев практически сутки провел в отделении полиции Монако под стражей. Все это время он сохранял молчание, передает французская газета Nice-Matin.

СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили

Владельца футбольного клуба "Монако" задержали шестого ноября. Адвокаты подтвердили, что бизнесмену предъявлено обвинение. В настоящее время 51-летнему миллиардеру вменяют в вину "активное и пассивное участие" в коррупционных схемах и злоупотребление своим влиянием коммерческим способом при продаже произведений искусства. в Монте-Карло в его апартаментах "Прекрасная эпоха" прошли обыски.

Рыболовлев якобы задействовал личные связи с главой департамента юстиции Монако Филиппом Нармино для того, чтобы повлиять на ход процесса против швейцарского предпринимателя, коллекционера искусства, с которым россиянин судился. Год назад Нармино ушел в отставку.

Журнал Forbes оценивает состояние бывшего владельца контрольного пакета акций "Уралкалия" в 6,8 миллиарда долларов.

В мире Европа Франция Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Возбуждено дело в отношении сотрудников колонии, где сидит Цеповяз
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия
Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2