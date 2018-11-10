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Автор "Прослушки" и "Двойки" снимет сериал про нацистскую Америку

НОВОСТЬ10.11.2018, 17:50
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

HBO выпустит сериал автора "Прослушки", "Двойки" и "Покажите мне героя" о нацистской Америке.

Новость о том, что Дэвид Саймон превратит книгу Филипа Рота "Заговор против Америки" в шестисерийный проект с аллюзией на политику Дональда Трампа, сообщалось еще в начале года изданием The Guardian.

Фото: kinopoisk.ru
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Мини-сериалу Саймона повезло: согласно данным THR, проект был взят под свое крыло титаном коммерческого пессимизма HBO.

Сюжет альтернативной истории: на состоявшихся в 1940-м году выборах президента США вместо Франклина Рузвельта победил первый перелетевший Атлантический океан герой-авиатор Чарльз Линдберг, не скрывавший своих нацистских взглядов и называвший Гитлера "великим человеком".

Линдберг подписывает договор с Германией и ряд жестких антисемитских законов. История будет рассказана с позиции одной рабочей еврейской семьи, сильно пострадавшей в результате подобной политики.

Напомним, что с концепцией охваченной нацизмом Америки уже третий сезон на малых экранах выступает "Человек в высоком замке" по роману Филипа К. Дика, а с паралелльной идеей до сих пор существующего СССР на Netflix выступит "1983" от режиссера "Карточного домика" и "Полного затмения" Агнешка Холланд.

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