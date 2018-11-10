Болтон: США не планируют размещать ракеты в Европе

Соединенные Штаты не планируют размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные Договором о РСМД. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

"В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для НАТО и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении выработки общей позиции", - отметил Болтон.

По его мнению, Договор устарел, поскольку только две страны связаны им в то время, как Китая, Ирана, Северной Кореи, Индии и Пакистана это соглашение не касается. Эти страны советник выделил в первую очередь из-за того, что они владеют ядерным орудием (в случае Ирана у Вашингтона имеются только подозрения несмотря на то, что Тегеран, согласно СВПД, отказался от своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций). При этом он ни слова не сказал о Великобритании и Франции, официально являющихся членами ядерного клуба, а также Израиле. А вот на Иране он, наоборот, заострил внимание. По словам Болтона, у ИРИ больше баллистических ракет средней дальности, чем у Китая, что непосредственно угрожает всем европейским странам.

Советник президента США считает, что договор также изжил себя с технологической точки зрения. Положения ДРСМД касаются ракет наземного базирования, но не тех, что размещены на военных кораблях. "У нас есть корабли в Балтийском и в Черном морях, которые оснащены ровно такими же ракетами той же дальности и характеристиками. Они законны в таком случае, но незаконны на территории стран НАТО всего в нескольких милях", - отметил Болтон.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений. Париж, Берлин и Пекин раскритиковали этот шаг Вашингтона. "Для меня очевидно, что главной жертвой этого решения становятся Европа и ее безопасность", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.