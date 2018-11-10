Президент Австрии призвал не драматизировать вопрос о шпионаже

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать вопрос о возможном шпионе и заявил, что не собирается обсуждать эту тему на саммите в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.

"В настоящий момент я не вижу поводов это драматизировать", - приводит ТАСС слова президента Австрии в интервью местной радиостанции O-1.

Глава государства и верховный главнокомандующий австрийской армии отметил, что сначала необходимо провести тщательное расследование дела, чтобы убедиться, "есть ли в [нем] нечто большее, чем выдуманная история", после чего уже и будут приняты необходимые меры.

Что касается возможных переговоров с Путиным в Париже, то они не предполагаются, добавил Ван дер Беллен.

Напомним, в столице Франции 11 ноября пройдут торжества, посвященные 100-летнему окончанию Первой мировой войны, и откроется Парижский форум мира.

Что касается обвиненного в Австрии в шпионаже в пользу России отставного офицера, то, по сообщениям местной прессы, в субботу он был задержан по этому делу. В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москве ничего не известно о данном инциденте.

"Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно, - заявил в ходе брифинга глава МИД Сергей Лавров. - Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения".