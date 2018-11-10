В Мурманске возобновили поиски пропавшего механика ПД-50

В мурманском порту возобновились поиски тела сотрудника плавучего дока, который затонул в результате ЧП. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона, накануне поисковые работы были остановлены с наступлением темноты, сейчас спасатели вновь приступили к обследованию места происшествия.

- Сегодня поиски продолжены, - сообщили в администрации Мурманской области.

Напомним, ранее сообщалось, что поиски пропавшего механика ПД-50 будут вестись все выходные, обследовать предполагается всю акваторию Кольского залива и береговую полосу. Однако специалисты не исключают, что тело может находиться внутри конструкций плавучего дока, в этом случае его можно будет обнаружить только после поднятия сооружения со дна.

Плавучий док ПД-50 затонул в ночь на 30 октября в акватории Кольского залива, в результате ЧП по страдали четыре человека. Двое из них сейчас находятся в больнице, один числится пропавшим без вести. Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который проходил в ПД - 50 плановый ремонт, в результате падения крана получил повреждения взлет.