Новости

Видео: Михаил Ефремов получил тортом в лицо 10.11.2018
Пьер Нарцисс рассказал о том, как получил пивной кружкой по голове 10.11.2018
Автор "Прослушки" и "Двойки" снимет сериал про нацистскую Америку 10.11.2018
Вышел наполненный паранойей трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" 10.11.2018

Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой"

НОВОСТЬ11.11.2018, 21:58
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Гитариста культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Джо Перри увезли на "скорой помощи" прямо с концерта.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз

Как сообщает "Газета.ru", инцидент случился в Нью-Йорке на концерте рок-музыканта Билли Джоэла, в котором принимал участие Перри.

По данным TMZ, после своего выступления Перри зашел в гримерку в ужасном состоянии. В "скорую" его перенесли на носилках.

Отмечается, что музыкант испытывал проблемы с дыханием в течение последних нескольких недель.

68-летний Перри также известен как участник супергруппы Hollywood Vampires, в которую также входят Элис Купер и Джонни Депп. В этом году "вампиры" посетили Россию в рамках турне.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рецензии

Новости

⧣ США
Фото: youtube.com/ WatchMojo.com
Видео: назван самый кровожадный мультсериал в истории 09.11.2018
Фото: небритая дочь Мадонны вышла в свет в "груде подгузников" 09.11.2018
Фото: появились новости о съемках сериала "Хранители" 09.11.2018
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: певица Лена Темникова призналась, что больна 10.11.2018
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 08.11.2018
В Москве госпитализирована участница группы Serebro Ольга Серябкина 08.11.2018
⧣ происшествия
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Алла Пугачева призналась, что больна 08.11.2018
Муж телеведущей Елены Малышевой попал под автобус 08.11.2018
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 07.11.2018