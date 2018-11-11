Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой"

Гитариста культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Джо Перри увезли на "скорой помощи" прямо с концерта.

Как сообщает "Газета.ru", инцидент случился в Нью-Йорке на концерте рок-музыканта Билли Джоэла, в котором принимал участие Перри.

По данным TMZ, после своего выступления Перри зашел в гримерку в ужасном состоянии. В "скорую" его перенесли на носилках.

Отмечается, что музыкант испытывал проблемы с дыханием в течение последних нескольких недель.

68-летний Перри также известен как участник супергруппы Hollywood Vampires, в которую также входят Элис Купер и Джонни Депп. В этом году "вампиры" посетили Россию в рамках турне.