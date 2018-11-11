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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В воскресенье в 14-м туре первенства страны по футболу "Краснодар" на своем поле обыграл красноярский "Енисей" - 3:0 (0:0). Эта победа позволила кубанцам набрать 26 очков и выйти на данный момент (имеющий 24 балла  столичный "Локомотив" еще не завершил свой поедиок в Казани с местным "Рубином") на второе лигочемпионское место в РПЛ.

Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости
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Казавшееся будничное противостояние одного из лидеров с явным аутсайдером (сибиряки основательно обосновались на самом дне турнира), тем не менее, было обставлено сразу несколькими любопытными обстоятельствами. А главным оказалось возвращение к своим обязанностям уже, вроде бы, отправленного в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Как известно, игрой "Енисея" в минувшем туре против "Анжи" руководил наставник молодежки Александр Алексеев.

Но в минувший четверг министр спорта края Сергей Алексеев неожиданно объявил, что "тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой…"

Правда, чудесным образом сохранивший свой пост знаменитый экс-спартаковец и вынужден был отправиться с командой в южную столицу, так как соперники в последний момент объявили об обмене домашними матчами по погодным причинам. И это было верным решением: сегодня в Красноярске, действительно, стоит лютый мороз. Причем накануне вылет из-за тумана сибиряков из родного города сильно задержался, и в итоге пришлось переносить матч между молодежками.

Ну, а в стане "быков" в субботу отметили 35-летие их наставника Мурада Мусаева, у которого, несмотря на молодость, все пока складывается на редкость гладко.

Как и начало самого матча, в котором хозяева сразу заперли гостей в их штрафной, заставили пару раз спасти свою команду голкипера "Енисея" Юрченко. Но время летело, а отчаянно сражавшимся у собственных ворот все полевым футболистам гостей удалось отбить этот штурм. И постепенно он затих: "быки" стали неспешно стали катать мяч где-то вдали от ворот, а их главный снайпер прочно Ари увяз в эшелонированной обороне соперника.

Более того, чуть ли единственный серьезный набег на ворота кубанцев в средине тайма даже мог завершиться результативно, если бы сибиряк Занев смог найти передачей партнера.

Во второй половине хозяева, поняв, что при такой вялой игре вполне могут лишиться драгоценных очков в споре за место в Лиге чемпионов, стали действовать куда бодрее. Однако уже "вошедший во вкус" Юрченко все удвры продолжалпарировать, да и его партнеры не допускали "быков" совсем близко к собственным воротам.  А при угловых и передачах с флангов защитники помарок пракктически вообще не допускали.

И все-таки на 60-й минуте "Краснодару" удалалась фирменная комбинация в касание с участием Вандерсона, Ари, Петрова и Классона, в окончание которой Газинский метровс 18-ти пустил мяч точно в нижний правый от голкипера угол - 1:0.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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После чего, сбросив защитные "оковы", сибиряки аоказали, что также умеют атаковать: после пасаа справа Занева голвипер хозяев и центральный защитник Спайич с превеликим трудом не повзволили мячу оказаться в воротах. Тут же едва после подачи углового едва не оличился игрок "Енисея" Обрадович.

Однако этот порыв "быки" остановили фантастическим по красоте голом. Перейра из Центра поля по высокой тректории нашел Ари на линии штрафной, российский бразилец изящно принял мяч и идеально набросил в одно касание на Классона, который головй отпраил мяч в сетку - 2:0, 70-я минута. Это шестой мяч шведского полузащитника "Краснодара" в первенстве России. А на 85-й минуте великолепным ударом с 28-ми метров Каборе вообще сделал счет разгромным - 3:0. Победа над "Енисеем" позволила южанам выйти на второе место в турнире. Сибиряки же по-прежнему идут на последнем месте.

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