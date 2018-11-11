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Рубрика: Спорт

Усик утвердился в звании абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе

Александр Усик (Украина) и Тони Белью (Великобритания). Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine Александр Усик (Украина) и Тони Белью (Великобритания). Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine
Александр Усик (Украина) и Тони Белью (Великобритания). Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine

Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира, одолев британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде. Бой за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами - по версиям WBO, WBC, WBA и IBF прошел в британском Манчестере. Его итогом стало рассечение у Белью.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Победа стала для украинца 16-й, в профессиональной карьере он не проигрывал, передает ТАСС. Тони Белью потерпел третье поражение при 30 триумфах.

Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в июле, когда победил россиянина Мурата Гассиева по очкам (108:120, 109:119, 109:119). Тогда украинец прямо на ринге вызвал на поединок Беллью.

Усик заявил, что ему не нужно звание героя Украины после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии. Он ответил, что лучшей наградой для него были бы улыбки простых людей, граждан его страны, которые уже забыли, как улыбаться. В российском спортивном сообществе оценили, что Усик не стал мешать спорт с политикой.

Ранее Усик заявлял, что оставит боксерскую карьеру только после достижения титула абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Усик является лишь четвертым боксером, замкнувшим на себе чемпионские титулы по четырем версиям. До него это удавалось только американцам Джермейну Тейлору, Бернарду Хопкинсу и Теренсу Кроуфорду. Кроме того, на сегодняшний день Усик единственный абсолютный чемпион в профессиональном боксе.

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