Козак рассказал Путину о стабилизации цен на топливо

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты.

"Мы договаривались с вами о том, что правительство проведет эту работу еще месяц назад", - напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост цен на мировом рынке, ненужно обеспечивать аналогичную сверхприбыль внутри страны.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ситуация на рынке топлива стабилизирована. "Цены заморожены и будут сохраняться такими с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта", - сообщил он.

Козак напомнил, что 31 октября состоялось совещание со всеми компаниями сектора и были достигнуты договоренности о том, что с 1 ноября цены замораживаются. С 7 по 10 ноября были подписаны соответствующие соглашения со всеми нефтяными компаниями.

Он также рассказал, что ФАС и Минэнерго проанализируют независимые сети АЗС в регионах до конца года. По его словам, с ними также могут быть подписаны соглашения о стабилизации цен.