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Рубрика: Работа власти

Козак рассказал Путину о стабилизации цен на топливо

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Мы договаривались с вами о том, что правительство проведет эту работу еще месяц назад", - напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост цен на мировом рынке, ненужно обеспечивать аналогичную сверхприбыль внутри страны.

Фото: Ольга Журман/РГ
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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ситуация на рынке топлива стабилизирована. "Цены заморожены и будут сохраняться такими с учетом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта", - сообщил он.

Козак напомнил, что 31 октября состоялось совещание со всеми компаниями сектора и были достигнуты договоренности о том, что с 1 ноября цены замораживаются.  С 7 по 10 ноября были подписаны соответствующие соглашения со всеми нефтяными компаниями. 

Он также рассказал, что ФАС и Минэнерго проанализируют независимые сети АЗС в регионах до конца года. По его словам, с ними также могут быть подписаны соглашения о стабилизации цен. 

#бензин