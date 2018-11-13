Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Что будет, если приварить 3 тысячи гвоздей вместо шин 12:27
В России выпущен 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva 11:00
ЦОДД назвал опасные места для парковки в Москве 10:51
АвтоВАЗ изменил философию бренда и придумал новый слоган 10:12
13.11.2018 11:54
Рубрика: ПДД

Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД

Текст: Юрий Зубко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Взыскание штрафов в упрощенном порядке за нарушения ПДД могут ввести в России в 2019 году. Согласно поправкам в закон "Об исполнительном производстве", изменения коснутся штрафов на сумму до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто специально для "РГ" прокомментировал возможные нововведения.

"Это касается людей, которые решили по какой-то причине не платить штрафы. Ведь речь идет о том, что должен пройти 70-дневный срок (10 дней на обжалование и 60 для уплаты), а дальше, если человек все-таки не заплатил, с него снимут деньги. Но большинству водителей от этого все равно - в основном штрафы оплачиваются в первые дни", - рассказал Моржаретто.

Фото: РИА Новости
Как распознать поддельный штраф за нарушение ПДД

Он также отметил, что стоит учитывать, например, тех автовладельцев, которые не могут получить оперативную информацию о своих штрафах.

"Есть люди, которые не подключены к системе оповещения. Некоторые полагаются на почту, а письма иногда теряются. Или человек живет в отдаленном районе", - отметил эксперт.

Как сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до 3 тысяч рублей по всей стране будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

Новая Lada Granta: Как изменился самый дешевый автомобиль России
Названы самые дешевые автомобили России с "автоматом"
#ПДД