Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД

Взыскание штрафов в упрощенном порядке за нарушения ПДД могут ввести в России в 2019 году. Согласно поправкам в закон "Об исполнительном производстве", изменения коснутся штрафов на сумму до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто специально для "РГ" прокомментировал возможные нововведения.

"Это касается людей, которые решили по какой-то причине не платить штрафы. Ведь речь идет о том, что должен пройти 70-дневный срок (10 дней на обжалование и 60 для уплаты), а дальше, если человек все-таки не заплатил, с него снимут деньги. Но большинству водителей от этого все равно - в основном штрафы оплачиваются в первые дни", - рассказал Моржаретто.

Он также отметил, что стоит учитывать, например, тех автовладельцев, которые не могут получить оперативную информацию о своих штрафах.

"Есть люди, которые не подключены к системе оповещения. Некоторые полагаются на почту, а письма иногда теряются. Или человек живет в отдаленном районе", - отметил эксперт.

Как сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете" директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до 3 тысяч рублей по всей стране будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.