Названы города, где покупают больше всего новых автомобилей

Эксперты составили Топ-10 городов, жители которых чаще всего покупают новые легковые автомобили. Первое место, по данным аналитического агентства "Автостат", заняла Казань, жители которой за январь - сентябрь 2018 года приобрели 18,3 тысячи машин. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году.

На второе место попал Екатеринбург (17,1 тысячи автомобилей, плюс 18 процентов), на третье - Самара (14,5 тысячи, плюс 10 процентов).

Также в десятку лидеров по объему рынка новых легковых авто попали Нижний Новгород (12,9 тысячи штук, плюс 3 процента), Уфа (12,8 тысячи, плюс 6 процентов), Краснодар (12,6 тысячи, плюс 15 процентов), Челябинск (11,6 тысячи, плюс 17 процентов), Ростов-на-Дону (10,9 тысячи, плюс 3 процента), Воронеж (10,7 тысячи, плюс 12 процентов) и Пермь (10,5 тысячи, плюс 2 процента).

Ни Москва, ни Санкт-Петербург в рейтинг не попали. Однако они занимают лидирующие позиции среди российских регионов с показателями 168 и 79,8 тысячи автомобилей соответственно.

Тольятти, попавший на 11-е место (9,6 тысячи новых машин, плюс 10 процентов), опередил миллионники - Новосибирск, Волгоград, Омск и Красноярск.

Ранее эксперты обнародовали рейтинг самых популярных японских автомобилей с пробегом, а также определили, какие машины россияне чаще всего покупают повторно.