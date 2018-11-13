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13.11.2018 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военные оценили состояние "Адмирала Кузнецова" после аварии с доком

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений при аварии с доком ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, где корабль проходил докование.

Это установила комиссия Минобороны, которая осмотрела корабль после того, как он прибыл для дальнейшего ремонта на 35-1 судоремонтный завод в Мурманске, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Marit Hommedal
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- Что касается сроков ремонта корабля, то авария не скажется на них, - сообщил руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев. - Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Ремонт "Адмирала Кузнецова" должен завершиться к концу 2020 года, а в строй крейсер вернется в 2021 году.

Напомним, 30 сентября плавучий док ПД-50 затонул в момент выхода из него крейсера "Адмирал Кузнецов", при этом на палубу корабля упал доковый кран №2. Как сообщили судоремонтники, поднять его пока нет возможности - для этого его нужно разрезать на части. Но сделать это пока нет возможности, поскольку кран принадлежит 82-му судоремонтному заводу, и этот вопрос необходимо решать с руководством предприятия.

Плавучий док ПД-50 затонул в ночь с 29 на 30 октября. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода. Пятый - сменный механик - пропал без вести, его поиски продолжаются. По факту аварии дока возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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