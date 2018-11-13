На Дону развернут 200 пунктов обогрева для помощи водителям

В Ростовской области для помощи водителям, попавшим в снежные заторы, будет развернуто 200 пунктов обогрева. Региональное управление МЧС также сообщило об усилении в ближайшие часы снегопада, который продлится несколько дней.

- К работе в зимних условиях подготовлены 60 мобильных и 140 стационарных пунктов временного размещения, 92 тягача для буксировки и 94 - для эвакуации пострадавших. Для обеспечения безопасности на водоемах подготовлены 419 спасателей, 46 катеров, лодок и амфибий и 132 автомобиля для перевозки снаряжения, - заявил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Кроме того, в режим повышенной готовности приведены более 1000 человек личного состава МЧС и 186 единиц техники повышенной проходимости для буксировки и эвакуации пострадавших.

Напомним, что из-за начавшегося 12 ноября снегопада в Ростовской области были закрыты для транспорта несколько дорог регионального значения. Ухудшение погодных условий вызвало массовые аварии в Азовском и Аксайском районах области, в которых разбилось 19 автомобилей, один человек погиб и один пострадал.