Найден уникальный древний портрет юного Христа

Археологи из Университета Хайфы (Израиль) при изучении древнего храма на юге страны обнаружили ранее неизвестное изображение юного Иисуса Христа, выполненное в необычной технике.

Как сообщает "Газета.ru", найденное изображение является одним из древнейших, известных науке. Оно украшало потолок крестильни. Культовое сооружение было возведено около 350 года н.э. в пустыне Негев.

В византийский период там находился город Шивта, в котором в V-VI веках действовало три больших христианских церкви. Изображение Христа было найдено в одной из них.

Оно представляет собой, возможно, древнейшую сцену крещения Христа, которая была найдена на Святой Земле. Рисунок сохранился фрагментарно, причем он был найден случайно. Археологи обратили внимание на то, что некоторые линии образуют глаз.

Они изучили другие линии и воссоздали изображение: гладковыбритое лицо молодого человека с длинным носом и вьющимися волосами. Ученые считают, что это лицо юного Христа. Рядом с ним изображено лицо Иоанна Крестителя.

Исследователи отмечают, что сцена крещения Христа часто встречается в раннехристианском и византийском искусстве. А описание Христа как молодого человека соответствует символическому понятию крещения как возрождения.

К слову, впервые данное изображение было найдено еще в 1920 году. О нем буквально забыли из-за его плохого состояния.

Лицо Христа - важное открытие само по себе. Оно относится к иконографической технике, в которой Христа изображали без бороды и с более короткой прической.

Такая техника была распространена в Египте, однако в VI веке начала исчезать.

Полный отчет об исследовании опубликован в журнале Antiquity.