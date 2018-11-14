Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ австриец отверг обвинения

Отставной 70-летний австрийский полковник, которого заподозрили в разведдеятельности в пользу России, не разглашал никаких гостайн. Об этом, как передает Kronen Zeitung, завил его адвокат Михаэль Хофер.

"Мой клиент заверил меня, что никогда не разглашал австрийские государственные секреты или подобные данные. Он считает себя настоящим австрийцем, патриотом и никогда бы не пошел на подобное в ущерб его родине - Австрии", - отметил юрист.

Ранее земельный суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте полковника, поскольку отсутствует угроза его бегства. Сейчас он отпущен на свободу, однако у него изъяли загранпаспорт, и он должен ежедневно отмечаться в полиции. По словам адвоката, его подзащитный "позитивно воспринял данное решение".

Сторона обвинения полагает, что подозреваемый, возможно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии. Речь идет о разглашении гостайны и ведении о разведывательной деятельности в пользу другого государства.

МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрениях в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии. В частности, на Смоленскую площадь был вызван глава дипмиссии Австрии Йоханнес Айгнер. "Сказали, что вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу - сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений", - отметили в МИД, подчеркнув, что "такой подход неприемлем".

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание австрийского посла на наметившееся развитие диалога между Москвой и Веной, на котором негативным образом сказались бездоказательные подозрения в отношении РФ.

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность, что в ходе расследования вина отставного полковника австрийской армии будет доказана. "По моей информации, дело дойдет до обвинительного приговора", - заявил Курц, добавив, однако, что это дело "независимых судов". Канцлер также подчеркнул, что Вена нацелена на диалог с Москвой, и выразил надежду, что "это не изменится в будущем".

"Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать", - продолжил Курц. "Конечно, это не приведет к улучшению отношений между ЕС и Россией. Тем не менее, мы думаем, что диалог с Россией крайне важен, мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее", - отметил австрийский канцлер.

Президент альпийской республики Александер Ван дер Беллен со своей стороны призвал ранее не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.