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14.11.2018 14:40
Рубрика: В мире

Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ австриец отверг обвинения

Текст: Юрий Когалов

Отставной 70-летний австрийский полковник, которого заподозрили в разведдеятельности в пользу России, не разглашал никаких гостайн. Об этом, как передает Kronen Zeitung, завил его адвокат Михаэль Хофер.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

"Мой клиент заверил меня, что никогда не разглашал австрийские государственные секреты или подобные данные. Он считает себя настоящим австрийцем, патриотом и никогда бы не пошел на подобное в ущерб его родине - Австрии", - отметил юрист.

Ранее земельный суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте полковника, поскольку отсутствует угроза его бегства. Сейчас он отпущен на свободу, однако у него изъяли загранпаспорт, и он должен ежедневно отмечаться в полиции. По словам адвоката, его подзащитный "позитивно воспринял данное решение".

МИД РФ: Швейцария нагнетает шпионскую истерию

Сторона обвинения полагает, что подозреваемый, возможно, нарушил параграфы 252 и 256 уголовного кодекса Австрии. Речь идет о разглашении гостайны и ведении о разведывательной деятельности в пользу другого государства.

МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрениях в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии. В частности, на Смоленскую площадь был вызван глава дипмиссии Австрии Йоханнес Айгнер. "Сказали, что вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу - сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений", - отметили в МИД, подчеркнув, что "такой подход неприемлем".

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание австрийского посла на наметившееся развитие диалога между Москвой и Веной, на котором негативным образом сказались бездоказательные подозрения в отношении РФ.

В МИД РФ назвали позором заявления СМИ США о шпионском оборудовании

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность, что в ходе расследования вина отставного полковника австрийской армии будет доказана. "По моей информации, дело дойдет до обвинительного приговора", - заявил Курц, добавив, однако, что это дело "независимых судов". Канцлер также подчеркнул, что Вена нацелена на диалог с Москвой, и выразил надежду, что "это не изменится в будущем".

"Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это ясно критиковать и предотвращать", - продолжил Курц. "Конечно, это не приведет к улучшению отношений между ЕС и Россией. Тем не менее, мы думаем, что диалог с Россией крайне важен, мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее", - отметил австрийский канцлер.

Президент альпийской республики Александер Ван дер Беллен со своей стороны призвал ранее не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.

В мире Европа Австрия Шпионские скандалы
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