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Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок сохранил четвертое место в Европе

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

По итогам октября российский автомобильный рынок сохранил четвертое место в Европе.

Лидером же по реализации машин в прошлом месяце вновь стала Германия, где было продано 252 682 машины (-7,4%).

Фото: Depositphotos.com
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На втором месте Франция с показателем 173 802 реализованных автомобиля (-1,5%). На третьей позиции Великобритания. Ее результат 153 599 машин (-2,9%). В России же в октябре было продано 149 тысяч единиц авто (без учета LCV). Топ-5 замыкает Италия - 146 655 проданных автомобилей (-7,4%), сообщает "Автостат".

Напомним, самым продаваемым автомобилем в России по итогам октября с результатом 10 668 единиц стала Lada Vesta.

В то же время кроссовер Hyundai Creta сохранил титул самого популярного в России автомобиля сегмента SUV. Модель в октябре разошлась тиражом в 5 856 экземпляров.

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#автомобили