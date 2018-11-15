Телеканал Fox News поддержал иск CNN против президента США

Телеканал США Fox News поддержал решение телекомпании CNN, которая подала иск против американского президента Дональда Трампа и его администрации из-за лишения аккредитации корреспондента. Президент Fox News Джей Уоллес уверен, что американская секретная служба злоупотребила правом лишения пропусков аккредитованных журналистов.

Как говорится в заявлении Fox News, канал также намеревается представить суду свое экспертное мнение в защиту коллеги и прав журналистов в целом. CNN отмечает, что ее решение подать иск, помимо Fox News, поддержали также и другие крупные американские СМИ.

Напомним, руководство медиакорпорации подало в суд на президента США и членов его администрации. В CNN требуют восстановить аккредитацию в Белом доме своего репортера Джима Акосты, который был исключен из президентского пула после публичной перепалки с главой государства во время пресс-конференции. У репортера отобрали микрофон, а Трамп назвал Акосту "непрофессионалом" и "не очень умным человеком, который, однако, имеет голос". Белый дом обвиняют в нарушении Первой поправки к Конституции США, запрещающей посягательство на свободу слова.