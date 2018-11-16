Более 630 человек пропали в Калифорнии во время пожара Camp

Число жертв природного пожара на севере Калифорнии возросло до 63 человек. "Сегодня были обнаружены останки еще семерых местных жителей. Опознаны 53 погибших", - рассказал шериф американского округа Бьютт Кори Хонеа.

Еще более 630 человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC. Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь уничтожил более 8 тысяч строений. Для борьбы с многочисленными возгораниями мобилизованы более 5 тысяч пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерна для перевозки воды. Но локализовать огонь удалось только на 40 процентов.

Дым от природных пожаров стал причиной отмены занятий в школах Сан-Франциско, Окленда и других населенных пунктов, находящихся в том районе.