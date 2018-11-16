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Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну

НОВОСТЬ16.11.2018, 12:50
Текст:   Феликс Зилич
Фото: kinopoisk.ru Кадр из мультфильма "Вальс с Баширом" (2008). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из мультфильма "Вальс с Баширом" (2008). Фото: kinopoisk.ru

У Netflix - новые работники. Совсем недавно A+E Studios, одна из дочерних компаний большого совместного венчура Walt Disney и Hearst Communications, снимала игровые сериалы исключительно для канала History ("Падение ордена", "Восстание Техаса", "Сыны свободы"), но теперь они начинают работу также на Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
Мультфильм "Вальс с Баширом": каталепсия памяти

Первый проект по заказу платформы - четырехсерийный анимационный проект про Вторую мировую - "Освободитель" (The Liberator). В основе сценария - бестселлер 2012 года от популярного военного историка Алекса Кершоу с длинным названием-спойлером - "Освободитель: история 500-дневного похода одного солдата Второй мировой от пляжей Сицилии до ворот Дахау".

Ведущим сценаристом проекта выбран 62-летний классик Джеб Стюарт, среди известных работ которого и "Крепкий орешек", и "Левиафан", и "Беглец". Об этом сообщает Deadline.

Режиссером каждой серии станет дебютант Гжегож Джонкайтис. Успешный специалист по визуальным спецэффектам (в прошлом - из Industrial Light & Magic), в резюме которого вы обнаружите "Город грехов", "Лабиринт Фавна", "Мглу", "Облачный атлас", "Тихоокеанский рубеж", "Стартрек", "Варкрафт", "Доктора Стрэнджа", "Войну бесконечности" и еще пару дюжин популярных фильмов.

Джонкайтис оказался в этом сериале вовсе не случайно, ведь Освободитель - первый большой проект, который будет полностью создан по технологии Trioscope, по-новому объединяющей цифровую анимацию и технологию "захвата движений".

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