Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну

У Netflix - новые работники. Совсем недавно A+E Studios, одна из дочерних компаний большого совместного венчура Walt Disney и Hearst Communications, снимала игровые сериалы исключительно для канала History ("Падение ордена", "Восстание Техаса", "Сыны свободы"), но теперь они начинают работу также на Netflix.

Первый проект по заказу платформы - четырехсерийный анимационный проект про Вторую мировую - "Освободитель" (The Liberator). В основе сценария - бестселлер 2012 года от популярного военного историка Алекса Кершоу с длинным названием-спойлером - "Освободитель: история 500-дневного похода одного солдата Второй мировой от пляжей Сицилии до ворот Дахау".

Ведущим сценаристом проекта выбран 62-летний классик Джеб Стюарт, среди известных работ которого и "Крепкий орешек", и "Левиафан", и "Беглец". Об этом сообщает Deadline.

Режиссером каждой серии станет дебютант Гжегож Джонкайтис. Успешный специалист по визуальным спецэффектам (в прошлом - из Industrial Light & Magic), в резюме которого вы обнаружите "Город грехов", "Лабиринт Фавна", "Мглу", "Облачный атлас", "Тихоокеанский рубеж", "Стартрек", "Варкрафт", "Доктора Стрэнджа", "Войну бесконечности" и еще пару дюжин популярных фильмов.

Джонкайтис оказался в этом сериале вовсе не случайно, ведь Освободитель - первый большой проект, который будет полностью создан по технологии Trioscope, по-новому объединяющей цифровую анимацию и технологию "захвата движений".