В ЦОДД назвали дни максимальной загрузки московских дорог

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения спрогнозировали самые "пробочные" дни этого года.

Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин, интенсивность движения в столице возрастет в последние две недели декабря.

"Самый пик загрузки улиц мы прогнозируем на 24-28-е числа", - заявил Арифуллин.

В ЦОДД также отметили, что интенсивность движения в субботу практически совпала с трафиком понедельника. По сравнению с 2017-м годом машин в первый выходной в центре стало больше на 7 процентов.