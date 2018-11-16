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16.11.2018 15:02
Рубрика: Дороги

В ЦОДД назвали дни максимальной загрузки московских дорог

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения спрогнозировали самые "пробочные" дни этого года.

Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин, интенсивность движения в столице возрастет в последние две недели декабря.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Самый пик загрузки улиц мы прогнозируем на 24-28-е числа", - заявил Арифуллин.

В ЦОДД также отметили, что интенсивность движения в субботу практически совпала с трафиком понедельника. По сравнению с 2017-м годом машин в первый выходной в центре стало больше на 7 процентов.

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