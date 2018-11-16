В Оренбуржье прощаются с погибшими при крушении Ан-148

В Оренбуржье проходят траурные церемонии прощания с жертвами февральской авиакатастрофы Ан-148 рейса "Москва - Орск". Похороны погибших пройдут в Орске, Гае, Ясном и Адамовском районе.

Напомним, что накануне останки жертв трагедии, разыгравшейся 11 февраля в небе над Подмосковьем, прибыли в регион. По завершении генетической экспертизы спецборт МЧС доставил в международный аэропорт "Орск" останки 24 погибших и восемь урн с прахом для захоронения.

- В Орске будут похоронены 14 пассажиров разбившегося Ан-148. Проститься с родными и близкими, друзьями и коллегами приходят сотни людей, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Отдать дань памяти погибшим землякам и поддержать их близких пришли и представители руководства региона во главе с губернатором Оренбуржья Юрием Бергом. Сегодня три траурных церемонии состоятся также в Адамовском районе, городах Ясном и Гае.

Завтра в Орске отдадут последние почести еще пятерым горожанам. Ранее в Оренбуржье было похоронено десять человек, погибших при крушении.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла 11 февраля. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва-Орск, через несколько минут после взлета пропал с экранов радаров. Обломки воздушного судна были обнаружены в Раменском районе Подмосковья. На борту Ан-148 находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, из них 39 - жители Оренбуржья. Все они погибли.

Согласно выводам Следственного комитета России, причиной трагедии стала ошибка пилотов: экипаж лайнера не включил вовремя обогрев датчиков определения скорости.