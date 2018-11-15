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15.11.2018 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье доставили останки жертв февральской авиакатастрофы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье родные погибших в февральской авиакатастрофе пассажиров самолета Ан-148 рейса "Москва - Орск" смогут похоронить своих близких: по завершении генетической экспертизы останки жертв трагедии доставили в регион.

Фото: Reuters
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершены

Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства области. Спецборт МЧС России доставил в международный аэропорт "Орск" останки 24 погибших и восемь урн с прахом для захоронения. Траурный груз встречали представители руководства региона и города.

- Крушение Ан-148 - это трагедия для всех оренбуржцев. Земляки навсегда останутся в наших сердцах. Сегодня Оренбуржье скорбит вместе с родными погибших. Мы рядом и всегда готовы поддержать друг друга, - подчеркнул губернатор области Юрий Берг.

Прощание с жертвами авиакатастрофы пройдет 16-17 ноября в семи храмах и пяти траурных залах Орска, а также в Адамовском и Светлинском районах и в городе Гае. Ранее в Оренбуржье было похоронено десять человек, погибших при крушении.

Пассажирам "Саратовских авиалиний" заплатили 240 миллионов

Как уже писала "РГ", трагедия произошла 11 февраля. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва-Орск, через несколько минут после взлета пропал с экранов радаров. Обломки воздушного судна были обнаружены в Раменском районе Подмосковья. На борту Ан-148 находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, из них 39 - жители Оренбуржья. Все они погибли.

Согласно выводам Следственного комитета России, причиной трагедии стала ошибка пилотов: экипаж лайнера не включил вовремя обогрев датчиков определения скорости.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Утраты Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Крушение Ан-148 в Подмосковье
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