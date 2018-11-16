В Мосгордуме пояснили, почему парку нельзя присвоить имя Осипа Бове

Мосгордума ответила на письмо "Родины" о возможности переименования Парка Мосгордумы в честь архитектора.

Напомним, с такой инициативой выступил московский дизайнер Константин Коновалов. Он считает, что было бы правильно назвать парк в честь архитектора Бове, знакового человека для Москвы. После пожара 1812 года Бове занимался реставрацией и восстановлением многих строений Москвы, в частности, усадьбы Гагариных. Она позднее стала Екатерининской больницей, а сейчас здесь располагается Мосгордума.

В письме за подписью Анны Кобяковой, заместителя начальника управления по связям с общественностью и СМИ Мосгордумы, говорится, что так называемый Парк Мосгордумы "не имеет официального статуса":

- Наименование "Парк Мосгордумы" используется в разговорной речи, официально не установлено и, следовательно, не может быть изменено юридическим путем.

В Мосгордуме также напомнили, что порядок присвоения и изменения территориальных единиц города определяется соответствующим законом, но при этом отметили, что земельный участок, который принято называть "Парком Мосгордумы", предоставленный ей в постоянное пользование, не является самостоятельной территориальной единицей.

Тем временем почти все поисковики в интернете называют эту территорию "Парком Осипа Бове" - именно такую геолокацию создал Коновалов. Вероятно, со временем, название "Парк Мосгордумы" будет окончательно вытеснено.

Что касается режима пропуска в парк, то вход на территорию открыт для всех только в выходные и праздничные дни. И меняться режим не будет, следует из письма. В Мосгордуме ссылаются на федеральный закон об объектах культурного наследия:

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются актом регионального органа с учетом мнения собственника или законного владельца. Согласно условиям, разработанным Департаментом культурного наследия Москвы в отношении объекта "Екатерининская больница", собственник или законный владелец обеспечивает доступ: в обязательном порядке 18 апреля и 18 мая с 9.00 до 18.00 и дополнительно в выходные и праздничные дни с 8:00 до 21:00. Вопрос об изменении условий находится в ведении Департамента культурного наследия Москвы.

Кстати, на площади Осипа Бове (такое название появилось в этом году на пересечении Столешникова переулка и Петровки) до сих пор нет соответствующего указателя...