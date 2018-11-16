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16.11.2018 02:16
Рубрика: Происшествия

Защитники Кокорина заявят отвод следователю за оскорбление их клиента

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила о том, что одному из 18 работающих над делом следователей будет заявлен отвод. По ее словам, сотрудник правоохранительных органов якобы назвал ее подзащитного неприличным словом на одном из первичных допросов. Данное обстоятельство было внесено в протокол.

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"Имеет место личная неприязнь к обвиняемому", - заявила юрист в своем Instagram. Она добавила, что планируется отвод руководителю данного следователя за "бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям" сотрудника.

Напомним, ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что несколько человек разбили стекло и повредили заднюю дверь ее автомобиля, а также избили водителя авто. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Побои". Также возбуждено еще одно дело по той же статье после конфликта, произошедшего в одном из кафе города. Полиция установила, что двое человек подрались с мужчиной. Фигурантами обоих дел являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они стали участниками инцидентов, в которых пострадали двое чиновников Минпромторга и водитель Первого канала. Уголовные дела были переданы для расследования в Главное следственное управление МВД по Москве.

Сегодняшнее посещение в следственном изоляторе Александра Кокорина было вызвано проведением следственных действий, рассказать о которых я не имею возможности по причине данной мною подписки о неразглашении обстоятельств дела. Моя жалоба о незаконности этой подписки, т.к. это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения. Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это. Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует. На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя. В целом сегодня можно прийти к выводу, что Александра Кокорина удерживают под стражей за скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака и последующий удар Пака, а скорее толчок в область груди в ответ на нанесенное оскорбление. Представьте себе, что было бы, если бы за такие действия содержали под стражей всех граждан, наверное, сделать это невозможно технически в связи с явным отсутствием необходимого количества изоляторов, камер и зон. А вот для Кокорина Александра сделано исключение. Возникает вопрос, почему? И у меня невольно рождается предположение, что это влияние СМИ, которые подменили прокурора, потому что разумного объяснения я этому не нахожу. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

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