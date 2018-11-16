Защитники Кокорина заявят отвод следователю за оскорбление их клиента

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила о том, что одному из 18 работающих над делом следователей будет заявлен отвод. По ее словам, сотрудник правоохранительных органов якобы назвал ее подзащитного неприличным словом на одном из первичных допросов. Данное обстоятельство было внесено в протокол.

"Имеет место личная неприязнь к обвиняемому", - заявила юрист в своем Instagram. Она добавила, что планируется отвод руководителю данного следователя за "бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям" сотрудника.

Напомним, ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что несколько человек разбили стекло и повредили заднюю дверь ее автомобиля, а также избили водителя авто. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Побои". Также возбуждено еще одно дело по той же статье после конфликта, произошедшего в одном из кафе города. Полиция установила, что двое человек подрались с мужчиной. Фигурантами обоих дел являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они стали участниками инцидентов, в которых пострадали двое чиновников Минпромторга и водитель Первого канала. Уголовные дела были переданы для расследования в Главное следственное управление МВД по Москве.