Названы самые простые и быстрые способы сбросить лишний вес

Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, ​что богатая клетчаткой диета с низким содержанием глютена связана с изменением состава кишечных бактерий и помогает эффективно похудеть.

Напомним, ранее ученые обнаружили микроорганизмы, провоцирующие появление лишнего веса. Их активное размножение специалисты связывают с калорийной едой (вроде фастфуда и другой "быстрой" пищи).

- Ограничение в клейковине (или глютене - прим. "РГ") и употребление достаточного количества клетчатки вызывают изменения в структуре сложной кишечной экосистемы бактерий, а это помогает сжигать жир. Причем благоприятный для здоровья эффект дают именно плотные пищевые волокна (клетчатка), а не отсутствие в рационе клейковины. Продукт без глютена не всегда может быть полезным, - отметили в Центре фундаментальных метаболических исследований Novo Nordisk Копенгагенского университета.

То есть, специалисты не рекомендуют полностью отказываться от глютена, так как многие лишенные клейковины продукты не содержат и полезных пищевых волокон.

Среди других простых способов похудеть исследователи называют низкоуглеводное питание, употребление чая вместо вредных перекусов в течение дня, а также фитнес на холоде.

При этом некоторые специалисты считают, что ускорить потерю лишнего веса поможет простая процедура - ежедневное взвешивание. К такому выводу пришли исследователи из США, которые на протяжении года следили за успехами американцев, стремящихся похудеть.

А вот ученые из Института Солка в Калифорнии уточнили, что не набрать лишний вес поможет употребление дневной нормы калорий в течение десяти часов. Это также является профилактикой диабета и заболеваний печени.

Особенно ленивым людям ученые советуют запомнить простое правило: для того, чтобы похудеть без изнуряющих диет и занятий спортом, нужно вставать и ложиться спать в одно и то же время.