Нидерланды выступили против создания единой европейской армии

Нидерланды заявили, что не поддерживают активно продвигаемую Францией и Германией идею создания единой европейской армии. Премьер-министр страны Марк Рютте уверен, что ЕС без НАТО не может гарантировать себе безопасность.

"Европа пока не в состоянии защитить себя сама в настоящее время. Это немыслимо, это очень неразумное предложение", - подчеркнул политик, комментируя слова президента Франции. Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны. Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Франция и Германия забегают вперед. НАТО и Соединенные Штаты остаются ключевым партнером для мира и безопасности в Европе", - цитирует ТАСС премьера Нидерландов.