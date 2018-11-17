Новости

В Грозном в результате подрыва у КПП никто не пострадал 18:28
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков 18:18
На водителя автобуса завели дело после ДТП с пятью жертвами под Саратовом 18:16
Девять автомобилей для женщин по цене от 890 000 рублей 18:16
Греф: Россияне стали больше зарабатывать и тратить 18:13
В Грозном женщина устроила взрыв у поста полиции 18:08
Фото: актер Том Харди награжден орденом 17:47
Трамп опроверг информацию о недовольстве вице-президентом США 17:40
Епископов УПЦ начали приглашать на "беседы" в СБУ 17:22
Юдит Полгар о матче Карлсен-Каруана: Они будут биться, как львы 17:15
СК начал проверку по столкновению автобуса с поездом под Саратовом 17:12
Видео: издана последняя песня Виктора Цоя, считавшаяся утраченной 17:10
В Петербурге подростка арестовали за поджог школьницы 17:08
Тереза Мэй рассказала о помощи мужа в переговорах по Brexit 17:04
СМИ назвали имя нового режиссера "Стражей Галактики 3" 16:58
В Удмуртии 15 школьников госпитализировали с пневмонией 16:58
Вышел трейлер игры по сериалу "Нарко" 16:42
Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом 16:28
Фигурист Ханю победил в Москве с травмой голеностопа 16:27
Названы самые опасные для туристов страны 16:26
Нижний Новгород встал в пробках из-за ледяного дождя 16:21
Россиянка Лагно вышла в финал женского чемпионата мира по шахматам 16:13
Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря" заменит женщина 16:11
В доме под Владимиром обрушились перекрытия 16:08
Apple всерьез решила составить конкуренцию Netflix 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
17.11.2018 18:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На водителя автобуса завели дело после ДТП с пятью жертвами под Саратовом

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)
Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Водитель автобуса, допустивший столкновение с поездом на переезде в Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела. В результате ДТП погибли пять пассажиров.

Об этом сообщило МВД России.

СК начал проверку по столкновению автобуса с поездом под Саратовом

- В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на ж/д переезде в районе поселка Озинки возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент (Республика Узбекистан) - Воронеж, нарушил правила проезда.  В итоге пять находившихся в салоне человек погибли, еще один пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла около одиннадцати часов по московскому времени. Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало процессуальную проверку по факту ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Северный поток" возобновил поставки газа в полном объеме
В РЖД назвали причину ДТП с пятью погибшими на переезде под Саратовом
В Петербурге из больницы похитили новорожденного ребенка
СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола
Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России