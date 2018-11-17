На водителя автобуса завели дело после ДТП с пятью жертвами под Саратовом

Водитель автобуса, допустивший столкновение с поездом на переезде в Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела. В результате ДТП погибли пять пассажиров.

Об этом сообщило МВД России.

- В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на ж/д переезде в районе поселка Озинки возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент (Республика Узбекистан) - Воронеж, нарушил правила проезда. В итоге пять находившихся в салоне человек погибли, еще один пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла около одиннадцати часов по московскому времени. Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало процессуальную проверку по факту ДТП.