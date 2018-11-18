Опубликовано душераздирающее видео последнего квартирника Евгения Осина

В Сети появилось, возможно, последнее (либо одно из последних - это еще предстоит уточнить), видео скончавшегося вчера в Москве на 55-м году жизни от остановки сердца музыканта Евгения Осина.

Канал РЕН ТВ публикует фрагмент "квартирника" исполнителя, где Осин поет под гитару, при этом видно, что Евгений очень плох.

Кроме того, в распоряжении канала оказалось видео с выступления Евгения Осина в Таиланде, куда он ездил лечиться от своих многочисленных недугов.

Тело певца обнаружила его младшая сестра Альбина Осина, приехавшая к нему домой, обеспокоенная, что брат не отвечает на звонки.

Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы. Всеми организационными вопросами занимается создатель проекта "Ласковый май" продюсер Андрей Разин, знавший Осина не один десяток лет.