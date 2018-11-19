Пушков назвал фантазиями заявления Польши по "Северному потоку-2"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". "Фантазии Варшавы не знают границ. А вот реализма там днем с огнем не сыскать", - написал член Совета Федерации в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил СМИ, что Вашингтон совместно с Киевом намерен работать над остановкой реализации проекта "Северный поток-2". "У США есть большой набор инструментов, но пока мы не намерены их называть", - сказал постоянный представитель США в Евросоюзе Гордон Сондлен.

В МИД РФ отметили, что подобная риторика - "классический пример бесцеремонного вмешательства в дела конкретных государств ЕС". А в Госдуме напомнили о том, что для Европы важнее выгоды от российского проекта, чем "политическое давление заокеанских друзей".

Напомним, к настоящему времени уже построено более 200 километров газопровода. "Все идет по графику, проект будет запущен вовремя", - подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также подтвердил, что "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США.