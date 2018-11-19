На Лубянке заработала двойная выделенная полоса

На Лубянке запустили участок двойной выделенной полосы, который должен ускорить движение 13 обычных и четырех ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщается в официальном Twitter Мосгортранса. Кроме того, отмечается в сообщение, перенесена автобусная остановка от выхода из метро N 10 к выходу N 7.
Напомним, на Лубянке и Китай-городе находится крупнейший в Москве автобусный хаб, где сходятся ключевые маршруты наземного транспорта.
Как поясняет в "Живом Журнале" транспортный эксперт Александр Егоров, двойные выделенки используются перед регулируемыми перекрестками для разъезда наземного транспорта в разных фазах светофора и в нагруженных коридорах, где скапливается много общественного транспорта - чтобы он мог объехать стоящие автобусы, троллейбусы и такси, троллейбусы, не надо было выезжать на соседнюю обычную полосу.
Касательно нового участка выделенки, он нужен для для разъезда общественного транспорта в разных фазах на светофоре - три маршрута уходят налево на Маросейку, восемь маршрутов - прямо к хабу на Славянской площади. Также двойные участки выделенок в Москве есть с другой стороны Политехнического музея, на Новоясеневском проспекте перед Профсоюзной улицей.
Общая длина выделенных полос в Москве превышает 300 километров, в ближайшие годы собираются открыть еще около 40 километров.
Автобусы м3, м5, м8, м9, м10, м27, 144, 904, т25, 38, 101, 122, 158 (плюс ночные н1, н2, н3, н6, н11) поехали по новой выделенной полосе у метро «Лубянка» (1). Ещё важное: здесь перенесли остановку от 10-го к 7-му выходу.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 19 ноября 2018 г.
Выделенка в центре. Теперь двойная. Твоя. pic.twitter.com/XLjHNDxToc