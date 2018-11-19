На Лубянке заработала двойная выделенная полоса

На Лубянке запустили участок двойной выделенной полосы, который должен ускорить движение 13 обычных и четырех ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщается в официальном Twitter Мосгортранса. Кроме того, отмечается в сообщение, перенесена автобусная остановка от выхода из метро N 10 к выходу N 7.

Напомним, на Лубянке и Китай-городе находится крупнейший в Москве автобусный хаб, где сходятся ключевые маршруты наземного транспорта.

Как поясняет в "Живом Журнале" транспортный эксперт Александр Егоров, двойные выделенки используются перед регулируемыми перекрестками для разъезда наземного транспорта в разных фазах светофора и в нагруженных коридорах, где скапливается много общественного транспорта - чтобы он мог объехать стоящие автобусы, троллейбусы и такси, троллейбусы, не надо было выезжать на соседнюю обычную полосу.

Касательно нового участка выделенки, он нужен для для разъезда общественного транспорта в разных фазах на светофоре - три маршрута уходят налево на Маросейку, восемь маршрутов - прямо к хабу на Славянской площади. Также двойные участки выделенок в Москве есть с другой стороны Политехнического музея, на Новоясеневском проспекте перед Профсоюзной улицей.

Общая длина выделенных полос в Москве превышает 300 километров, в ближайшие годы собираются открыть еще около 40 километров.