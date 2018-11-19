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19.11.2018 11:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сибирские ученые нашли плагиат в продолжении "Фантастических тварей"

Текст: Наталья Граф
Аппаратно-программный комплекс антиплагиатора нового поколения, разработанный группой сибирских ученых, обнаружил явное сходство нового фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и двух популярных советских фильмов.

По мнению ученых, вторая часть нашумевшей франшизы имеет сюжетные заимствования сразу из двух произведений - советского фантастического фильма "Гостья из будущего" и продолжения приключений Алисы Селезневой - фильма "Лиловый шар".

Фото: Warner Bros. Pictures
Новые "Фантастические твари" захватили российский прокат

- Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников (миелофон - прибор для чтения мыслей в "Гостье из будущего", Куини - телепат в "Фантастических тварях-2"), а хорошие волшебники им противостоят, - рассказал "РГ" заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин. - Совпадения есть даже в мелких деталях!

К примеру, по словам ученых, эпический побег Грин-де-Вальда - это просто хорошо обыгранная сцена преследования на флипперах в Гостье из Будущего. Вплоть до падения одного из персонажей в воду. В одном из эпизодов "Фантастических тварей -2" у Бетти поранена рука - ее укусил водяной дракон. Тот же водяной дракон (крокодил) слегка прикусывает руку Алисы в "Гостье из будущего". Самые главные волшебники в двух произведениях появляются в самый последний момент. Только в "Лиловом шаре" волшебник спасает от уничтожения мир, а в зарубежном фильме Фламель спасает Париж. Но об опасности он узнает из шара с предсказаниями.

- И таких совпадений множество, - утверждает Евгений Гарин. - Впрочем, мы ожидали этого. Ведь ранее "Антиплагиатор" установил, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика "Тайна третьей планеты", изданного в 1981 году. Выходит, что вся сага о "Фантастических тварях" берет свое начало в творчестве Кира Булычева. Можно прогнозировать дальнейшее развитие сюжета в "Фантастических тварях", просто читая приключения Алисы Селезневой.

Фото: Warner Bros. Pictures
Во втором фильме про "Фантастических тварей" тварями становятся люди

Между тем это уже не первый случай, когда "Антиплагиатор" обнаруживает совпадение сюжетов современных зарубежных кинохитов и советских мультиков и сказок. Так, программа выявила практически стопроцентное сходство эпизода "Звездных войн" и советской киносказки "Кощей Бессмертный". Знаменитый "Гарри Потер", по данным программы, на самом деле инверсия сказки "Золушка" Шарля Перро. Только пол у всех персонажей другой. Искусственный интеллект нашел и первоисточник сюжета скандального фильма "Матильда". По данным аппаратно-программного комплекса, история взаимоотношений главных героев фильма соответствует истории самого известного любовного треугольника Америки - Мерилин Монро, Жаклин и Джона Кеннеди.

Как уже рассказывала "РГ", "Антиплагиатор" анализирует смысловые особенности текстов и символов, ищет совпадение сюжетов. Сибирские ученые разработали данную программу для выявления плагиата в докторских диссертациях, различных научных работах, патентах. Однако в ходе экспериментов с аппаратно-программным комплексом изобретатели выявили плагиативные копии, частичные заимствования и первоисточники ряда произведений мировой художественной литературы и кинематографии.

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