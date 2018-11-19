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19.11.2018 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ"

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Власти Чечни считают, что смертница, совершившая возле КПП подрыв, была завербована организацией "Исламское государство" (запрещена на территории России).

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Как сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, чьи слова передает ТАСС, действия девушки были связаны с "ИГ", а ее саму наверняка завербовали эмиссары террористической организации.

Напомним, двое полицейских перед контрольно-пропускным пунктом на окраине Старопромысловского района города следили за всеми, кто приближается к КПП. Их внимание привлекла девушка, которая странно себя вела. Они попросили ее предъявить документы, но она продолжала идти в их сторону. Тогда правоохранители увидели у нее взрывное устройство и открыли в ее сторону огонь. Однако смертница успела активировать бомбу.

Жертв и пострадавших нет - преступницу удалось не подпустить к сотрудникам полиции. В МВД уже установили личность девушки. Ей оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи, жившая в Дагестане.

В свою очередь следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

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