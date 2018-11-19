В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ"

Власти Чечни считают, что смертница, совершившая возле КПП подрыв, была завербована организацией "Исламское государство" (запрещена на территории России).

Как сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, чьи слова передает ТАСС, действия девушки были связаны с "ИГ", а ее саму наверняка завербовали эмиссары террористической организации.

Напомним, двое полицейских перед контрольно-пропускным пунктом на окраине Старопромысловского района города следили за всеми, кто приближается к КПП. Их внимание привлекла девушка, которая странно себя вела. Они попросили ее предъявить документы, но она продолжала идти в их сторону. Тогда правоохранители увидели у нее взрывное устройство и открыли в ее сторону огонь. Однако смертница успела активировать бомбу.

Жертв и пострадавших нет - преступницу удалось не подпустить к сотрудникам полиции. В МВД уже установили личность девушки. Ей оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи, жившая в Дагестане.

В свою очередь следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".