Затонувший в Кольском заливе плавдок будет поднят

Плавучий док ПД-50, который затонул в Кольском заливе, будет поднят. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

- Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос - каким способом и в какой период. Сейчас работает водолазная бригада, которая вырезает кусок корпуса дока, чтобы определить усталость металла, - рассказал министр.

По его словам, на сроках ремонта крейсера данная ситуация не скажется. Следующие доковые работы на крейсере "Адмирал Кузнецов" планируется только летом 2019 года или весной 2020 года.

- У нас есть три варианта, - добавил министр. - Либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м судоремонтном заводе, находящемся неподалеку, либо приобрести готовый док, либо использовать сухой док на Севастопольском заводе.

Напомним, 30 сентября плавучий док ПД-50 затонул в момент выхода из него авианосца "Адмирал Кузнецов", при этом на палубу корабля упал доковый кран №2. Как сообщили судоремонтники, поднять его пока нет возможности - для этого его нужно разрезать на части. Но сделать это пока нет возможности, поскольку кран принадлежит 82-му судоремонтному заводу, и этот вопрос необходимо решать с руководством предприятия.

Плавучий док ПД-50 затонул в ночь с 29 на 30 октября. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода, один из которых умер в больнице. Пятый - сменный механик - пропал без вести, его поиски продолжаются. По факту аварии дока возбуждено уголовное дело.