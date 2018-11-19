Суд оставил работнику начисленные по ошибке деньги

Представьте себе ситуацию: в положенный день вам перечисляется на карточку зарплата. А потом, сразу же, еще одна. Вы радуетесь: премия! А через несколько месяцев выясняется: это не премия, а счетная ошибка, и теперь требуют отдать. И что делать? Можно не отдавать. Закон в этом плане суров к начальникам. Раз они ошиблись, убыток - за их счет.

Недавно в подобной ситуации Свердловский областной суд поддержал женщину, находившуюся в декрете, и оставил ей излишне переплаченные работодателем пособия. Такова общая судебная практика. Сотруднице переплатили около 40 000 рублей. Начальник потребовал вернуть "лишние" декретные, но подчиненная посчитала, что требования необоснованны.

С сентября 2014 по май 2016 года женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Работодатель на протяжении этого времени исправно выплачивал подчиненной положенные ей деньги. И все бы ничего, но Фонд социального страхования произвел плановую проверку в июне 2017 года и нашел счетную ошибку - переплату. Начальником дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Затем, не добившись положительного ответа, работодатель обжаловал решение в Свердловском областном суде.

Сотруднице переплатили 40 тысяч рублей, но вины женщины в этом не было, просто случилась счетная ошибка. Суд отклонил иск начальства

Судебная коллегия подтвердила решение райсуда, ведь истцом не было доказано, что переплата произошла из-за недобросовестности самой женщины. К тому же суд напомнил, что на тот период времени сотрудница была нетрудоспособна в связи с материнством и по закону ответчик не обязан перепроверять правильность декретных пособий. От ошибок никто не застрахован. Сколько существует счет, столько существуют и ошибки в нем. Так что же такое счетная ошибка применительно к отношениям работодателя и работника? В законодательстве нет четкого определения, но по опыту судебной практики это считаются опечатки, которые допущены при расчете пособий или внесение неверных данных в бухгалтерскую программу. Например, вместо 4200 рублей написали 5200, соответственно последнюю сумму и начислили.

Согласно пункту 3 статьи 1109 Гражданского кодекса РФ, не возвращаются "заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки".

Какие действия считаются сотрудника неправомерными? Если в ошибке, приведшей к излишней выплате зарплаты, виноват ее получатель. К примеру, он намеренно ошибся при вводе данных в бухгалтерскую программу. Тогда работодатель может подать на такого гражданина в суд и доказать, что его действия были направлены на получение того, что ему не положено.

При этом, даже в ситуации, когда положено деньги вернуть, надо учитывать сроки давности. Если работодатель опоздает издать приказ об удержании, он должен смириться с финансовой потерей.

В любом случае, когда работодатель по какой-то причине решил удержать деньги из зарплаты сотрудника, он должен заранее проинформировать работника, почему это планируется сделать. Если работник не согласен, он вправе жаловаться в суд. Так что объяснение: заберем, потому что раньше дали лишнее, не пройдет.