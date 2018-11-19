Россия поделится наработками в области снижения смертности на дорогах

Число погибших в автомобильных авариях в России за последние 6 лет сократилось на треть. Своим опытом в достижении таких результатов Россия может поделиться с азиатскими странами.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, выступая на заседании пятой сессии Комитета экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по транспорту. Также участие в этом заседании принял и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Участниками сессии были рассмотрены вопросы реализации Региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2017-2021 годы, принятой Министерской конференцией ЭСКАТО по транспорту, которая прошла в 2016 году в Москве.

Александр Горовой заявил, что Россия традиционно уделяет большое внимание тематике обеспечения безопасности дорожного движения. В России последовательно реализуется комплекс мер по повышению безопасности на дорогах, на государственном уровне принята Стратегия по безопасности дорожного движения. В центре этой работы такие ключевые направления безопасности дорожного движения, как формирование культуры поведения пешеходов и водителей, повышение защищенности от аварий и их последствий для детей и пешеходов, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим.

По словам Александра Горового, благодаря принятым мерам число погибших в автомобильных авариях в России за последние 6 лет сократилось на треть. За это же время удалось добиться снижения показателей смертности наиболее уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних - на четверть, пешеходов - на треть, мотоциклистов - в два раза. Такого прогресса удалось добиться в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который составил 20 процентов. Сейчас в России зарегистрировано почти 60 миллионов транспортных средств, из которых 2,5 миллиона - это прицепы и около 700 тысяч полуприцепы.

Александр Горовой подчеркнул, что Российская Федерация готова делиться наработками в вопросах снижения смертности и травматизма от ДТП со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он напомнил, что в этом году стартовал проект, направленный на повышение возможностей правительств по борьбе с вождением в нетрезвом состоянии и нарушением скоростного режима.

Завершая свое выступление, Александр Горовой - в продолжение состоявшейся в прошлом году в Хабаровске конференции по проблематике устойчивого и безопасного городского пассажирского транспорта - предложил Комитету поддержать проведение в 2020 году под эгидой ЭСКАТО Азиатско-Тихоокеанской международной конференции по безопасности, эффективности и устойчивости городского транспорта.